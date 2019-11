Dieses Interview erschien erstmals im Dezember 2018 bei SPIEGEL plus.

SPIEGEL: Herr Claussen, Sie haben als Pastor jahrelang den Weihnachtsgottesdienst in Ihrer Hamburger Gemeinde geleitet. Ist es nicht frustrierend, zu sehen, wie voll die Kirche am 24. Dezember ist und wie leer an einem normalen Sonntag?

Claussen: Nein. Dass der Gottesdienst nicht mehr so stark besucht wird wie früher, hat ja damit zu tun, dass es heute eine freiwillige Entscheidung ist, in die Kirche zu gehen. Es gibt keine Kirchenzucht mehr. Nur an Weihnachten ist die Entscheidung nicht individuell, da ist der Gottesdienstbesuch ein Ritual, und dazu gehört, dass viele mitmachen. Das hat eine soziale Funktion. Der Mensch ist ein soziales Wesen, er ist gar nicht so individuell, wie Martin Luther gedacht hat.

SPIEGEL: Und Sie haben kein Problem damit, dass das Soziale wichtiger ist als die Frage, mit welchen religiösen Gefühlen die Menschen an Heiligabend in die Kirche gehen?

Claussen: Das Ritual hat ja die Aufgabe, Gefühle