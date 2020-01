Die Sprünge der Geschichte sind nicht berechenbar. Europa war einmal eine Hoffnung auf eine leuchtende Zukunft. Vor 30 Jahren, als die Mauer in Berlin fiel, schien der Weg dahin frei, der europäische Traum vor seiner Vollendung. Deutschlands Wiederauferstehung, gepaart mit der Befreiung der früheren Satellitenstaaten des Warschauer Pakts, elektrisierte viele Europäer. Weniger als drei Jahre später wurde mit der Unterzeichnung des Vertrags von Maastricht die Europäische Union gegründet. Und in wenig mehr als einem Jahrzehnt brachte die Erweiterung 13 neue Mitgliedstaaten ins gemeinsame Haus, neun davon aus Ost- und Mitteleuropa.



Der Ehrgeiz des alten Kontinents, kraftvoll, selbstbewusst und geeint auf die Weltbühne zu treten, war wieder geweckt. "Es ist ein dynamischer Prozess eingeleitet worden, den wir in dieser Form in der modernen Geschichte noch nie hatten", frohlockte Helmut Kohl Ende 1991 in einer Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag.

Der überschäumende Geist der Aufbruchsjahre ist verflogen. Es ist an der Zeit, sich ernüchtert einzugestehen: Die EU als politisches Projekt, Ende des 20. Jahrhunderts für das 21. ersonnen, ist gescheitert. Europa befindet sich wieder einmal an einer Wegscheide. Die neue deutsche Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, steht vor der Aufgabe, eine Existenzkrise abzuwenden, die Bruchlinien zwischen Nord und Süd, Ost und West zu kitten, die Ressentiments gegen die ebenso träge wie bräsige Selbstgerechtigkeit Deutschlands in der Europapolitik auszuräumen und dem Anstieg von Nationalismus, Populismus und Autoritarismus Einhalt zu gebieten.