Von Susanne Beyer, Markus Feldenkirchen, Florian Gathmann, Kevin Hagen, Julia Amalia Heyer, Christoph Hickmann, Valerie Julia Höhne, Martin Knobbe, Tim Kummert, Dirk Kurbjuweit, Veit Medick, Ralf Neukirch, Milena Pieper, Christoph Schult, Christian Teevs, Severin Weiland, Steffen Winter

Einer freut sich ganz besonders. Er feiert diesen Sieg und die Aussicht auf den nächsten. Das ist Björn Höcke, Anführer des rechten »Flügels« der AfD. Am Wahlabend ist er ins brandenburgische Werder an der Havel gekommen, um mit den Parteifreunden anzustoßen.

Als die guten Prognosen für die AfD über den Bildschirm flimmern, ist Höcke der Erste, der den Brandenburger Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz umarmt. Theatralisch schließt Höcke dabei die Augen. Sonst wirkt er auf solchen Veranstaltungen immer etwas angespannt und geht bald wieder. Diesmal lässt er sich von jedem Fernsehsender interviewen, der ihn anfragt, die Hände in den Hosentaschen versenkt.

Höcke ist als Nächstes dran. Im Oktober sind Wahlen in seinem politischen Heimatland Thüringen. Auch er darf mit hohen Zugewinnen für seine Partei rechnen. Denn eines weiß man jetzt, nach den Erfolgen der AfD in Brandenburg und Sachsen: Wer weit rechts steht, wer mit dem Rechtsextremismus verstrickt ist, der kann damit in Ostdeutschland ein Viertel der Stimmen gewinnen.

Und das ist die Katastrophe dieses Wahlabends. Ein altes Tabu der Bundesrepublik wurde weggeschwemmt. Es war daher etwas verwunderlich, überhaupt zufriedene Gesichter bei CDU und SPD zu sehen. Dort gab man sich mit einer "Scheinstärke" zufrieden, wie es der stellvertretende AfD-Vorsitzende in Sachsen, Maximilian Krah, ausdrückte. Dies, das muss man ihm lassen, war das Wort des Abends.

Das Wahlergebnis vom Sonntag ist in vielerlei Hinsicht trügerisch. Es beruhigt viele Politiker und Kommentatoren, weil die schlimmsten Erwartungen nicht eingetroffen sind: Die AfD wurde nirgendwo stärkste Partei. Aber sie hat in beiden Ländern rund ein Viertel der Stimmen geholt, obwohl in den Wochen vor der Wahl offenbar wurde, was ihr wahrer Kern ist, vor allem an der Person des Spitzenkandidaten von Brandenburg, Andreas Kalbitz. Er hat ein Großteil seines Lebens in rechtsextremen Kreisen verbracht, er prägt die AfD über Brandenburg hinaus, und dennoch gab ein Viertel der Wähler dieser Partei die Stimme. Bis vor einigen Jahren wäre das undenkbar gewesen. Deutschland sieht anders aus seit Sonntag.

Trügerisch sind auch die angeblichen Erfolge der CDU in Sachsen und der SPD in Brandenburg. Beide Parteien rühmten hinterher den großen Kampf der Spitzenkandidaten im Schlussspurt. Als wäre das nicht selbstverständlich, als wäre es nicht das Minimum, was die Wähler erwarten dürfen.

Kretschmer und Woidke taten das, was sie tun mussten, gaben alles. Dennoch holten sie das jeweils schlechteste Ergebnis der CDU in Sachsen (32,1 Prozent) und der SPD in Brandenburg (26,2). Die AfD gewann zweistellig hinzu und landete bei 27,5 und 23,5 Prozent.

Den ersten Platz konnten die alten Volksparteien wohl nur verteidigen, weil die Wähler so klug waren. Sie entschieden am Ende, dass die AfD nicht die Nummer eins werden darf, und stärkten den jeweiligen Hauptkonkurrenten, in Sachsen die CDU, in Brandenburg die SPD.