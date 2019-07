Mitten auf dem Campus des Berliner Krankenhauses Charité, zwischen Glaswänden und Hightech-Medizin-Apparaten, kann man ein Büro finden, an dessen Wand ein Setzkasten voller Uhren hängt. Kleinere Uhren, größere Uhren, Wecker, die aussehen, als würden sie morgens mit der Lautstärke eines Presslufthammers klingeln, und solche mit filigranen Zeigern.

Hier arbeitet Achim Kramer. Kramer ist Chronobiologe – er forscht daran, die innere Uhr des Menschen zu verstehen. Vor allem hat er sich in den vergangenen Jahren mit einer Frage beschäftigt: Wie kann man eigentlich ganz genau wissen, wie die eigene innere Uhr tickt? Welchen Rhythmus sie für das eigene Leben vorgibt? Und ob sie womöglich aus dem Takt geraten ist?

Und daran schließen sich noch größere Fragen an, die ebenfalls einfach klingen, deren Beantwortung aber noch komplizierter ist: Wenn man denn dank Forschern wie Kramer in nicht allzu ferner Zukunft genau sagen können wird, wie die innere Uhr eines Menschen tickt – was heißt das für unseren Alltag? Und für die Gesellschaft?