Ende Oktober 1805 schrieb der siegreiche Feldherr aus Süddeutschland an seine Gemahlin Joséphine in Straßburg: "Ich habe meinen Plan erfüllt und die österreichische Armee durch einfaches Marschieren zerstört." Etwas Wesentliches unterschlug Napoleon jedoch: Ohne die Hilfe eines deutschen Spions und ehemaligen Schmugglers wäre es dem französischen Kaiser und seinem Marschall Ney nicht so leicht gelungen, Teile der österreichischen Truppen bei Elchingen zu schlagen und eine Armee in Ulm einzuschließen und zur Kapitulation zu bewegen.

Napoleons Aufstieg zum Alleinherrscher Frankreichs und sein "Grand Empire" wären unmöglich gewesen ohne die Macht seiner Truppen – aber auch kaum denkbar ohne die militärische und politische Aufklärung. Wie kaum ein anderer europäischer Herrscher verstand es Napoleon, ein Netz aus Spionen, Spitzeln und Informanten in seinem Machtbereich zu etablieren.

Napoleon war die Bedeutung von Spionage für den Erfolg eines militärischen Unternehmens schon von jeher bewusst.