Am 20. Mai 2018 bargen Ranger des Kruger National Park in Südafrika ein Nashornkalb, dessen Mutter verblutet war. Wilderer hatten ihr beide Hörner abgesägt, das Kalb lag neben dem Kadaver, Schnittwunden an Rücken und Fuß. Es überlebte. Man gab ihm den Namen Arthur.

Der Handel mit dem Horn von Nashörnern ist international verboten. Ein Horn wiegt meist zwischen vier und sechs Kilogramm, auf dem Schwarzmarkt wird für ein Gramm davon mehr bezahlt als für ein Gramm Gold oder Kokain. Von den fünf Nashornarten sind drei kritisch gefährdet, vor allem wegen der Nachfrage aus Asien. In China und Vietnam sind Schnitzereien beliebt. Nashornpulver, glauben Menschen dort zudem, könne Krebs heilen, Impotenz, Rheuma.

Dabei ist das Horn des Nashorns nicht einmal ein Horn. Es ist ein Haarbüschel, das mit Absonderungen aus den Talgdrüsen auf der Nase zusammengeklebt ist. Wichtigster Bestandteil ist Keratin, wie bei menschlichen Haaren und Fingernägeln.

Der deutsche Zoologe Fritz Vollrath hat sich gefragt, ob