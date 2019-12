Die Nato, eine gut geölte Militärmaschine

Handys sind hier nicht willkommen. Es gibt zu viele, die mithören könnten. Die Russen, die Chinesen, wer weiß, vielleicht auch die Nordkoreaner. Wer in die sensiblen Bereiche des Nato-Hauptquartiers in Brüssel vordringen will, muss sein Handy abgeben. Und welcher Bereich könnte sensibler sein als das Büro des Generalsekretärs?

Doch am Donnerstag vor einer Woche soll jeder mithören. Der Generalsekretär selbst ist es, der die Handys auf dem Konferenztisch in die richtige Position schiebt, damit seine Worte gut aufgezeichnet werden. Jens Stoltenberg hat eine Botschaft für die kleine Journalistengruppe, die aus Berlin angereist ist, und er will, dass diese Botschaft verstanden wird.

Anfang November bescheinigte der französische Präsident Emmanuel Macron der Nato in einem "Economist"-Interview den "Hirntod". Klinische Begriffe werden in der Politik gern benutzt, um vermeintlich aussichtslose Situationen zu beschreiben. Doch anders als "Wachkoma" oder "Delirium" beschreibt die Diagnose "Hirntod"