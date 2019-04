Wie die Sache sich störungshaft entwickeln wird, das ahnt man sogleich: Da federt der Held im Auftakt dieser Clash-of-Cultures-Geschichte mitten in einer Herde ganz normaler Leute auf die Passkontrolle zu. Alle sind, wie er, entnervt und erschöpft von einem langen Flug über den Atlantik, und alle stellen sich so wohlerzogen, wie es in den USA nun einmal üblich ist, beim Pulk der Wartenden hinten an. Doch der Entertainer Gad, in Frankreich weltberühmt, fragt nach der Gasse für die VIP. Dass er hier keine "very important person" ist, macht ihm der verdrossene Gleichmut der Beamten klar, aber keineswegs verständlich. Nicht einmal das Video auf dem Handy hilft, auf dem er von Tausenden bejubelt wird. "Das ist alles in Frankreich?", fragt der Uniformierte. "Ja", sagt Gad Elmaleh.

Eben. Es wird ein harter Weg für den Stand-up-Comedian hier in Los Angeles – nicht nur, weil Humor keine internationale Ware ist.

Auch im wirklichen Leben ist Gad Elmaleh ein Star in der frankophonen Sphäre. In Deutschland