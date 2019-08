Es war ein kurzer Satz, der Peter Bezler stutzig machte. Der Unternehmer aus der Nähe von Schwäbisch Hall betreibt einen kleinen Onlineshop für Mode und Spielzeug. In einem Internetforum für Händler las Bezler, künftig müssten alle Onlineshops in Europa ihre Bezahlsysteme umstellen. Das war im März. Bezler recherchierte und erschrak: Bereits Mitte September, erfuhr er, verschärft die EU die Sicherheitsregeln für den Einkauf im Netz.

Onlinekunden stoßen dann auf eine neue Schranke: Statt einfach mit der Kreditkarte zu bezahlen, müssen sie einen zweiten Sicherheitsfaktor eingeben – ein Passwort, einen digitalen Fingerabdruck oder einen Code, der per SMS geschickt oder über eine App generiert wird. Fehlt dieser, muss die Bank die Zahlung ablehnen. Die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung soll den Betrug mit Kreditkarten eindämmen, durch den in der EU zuletzt ein Schaden in Höhe von 1,3 Milliarden Euro entstanden ist – ein Anstieg von 66 Prozent in fünf Jahren.

"Davon wusste ich nichts",