Die Kampfjets waren schon in der Luft, Schiffe in Position: Mit Militärschlägen gegen Iran wollte US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Freitag Vergeltung für den Abschuss einer US-Dohne vor der iranischen Küste üben. In letzter Minute blies Trump den Angriff noch einmal ab. Das ändert aber nichts an Washingtons Haltung. Mittels einer Politik des „maximalen Drucks“ wollen Trump sowie sein Nationaler Sicherheitsberater John Bolton und Außenminister Mike Pompeo die Islamische Republik zu Gesprächen zwingen.

Teheran setzt dem maximalen Druck der USA maximalen Widerstand entgegen. Dieser ist tief verwurzelt in der DNA der Führung des Landes. Und Iran verfügt über Mittel, Instrumente und Verbündete, diese Haltung mittel- und langfristig durchzustehen. Gespräche mit Diplomaten, Akademikern, Journalisten und Unternehmern vermitteln keineswegs den Eindruck, das Land stünde kurz vor der Kapitulation. Die Strategen der Islamischen Republik verfügen über einen sehr langen Atem. Und die Bevölkerung