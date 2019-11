Nico Semsrott will eine Bürgerinitiative ins Leben rufen, was fehlt, ist der passende Name. Wie wäre es mit "Mondays for Misery"?, fragt er. Nach dem Vorbild von "Fridays for Future" nun also Montag für die Misere. Semsrotts Mitarbeiter sind angetan. "Das passt gut zu deiner Figur", sagt einer.

Semsrott sitzt an einem breiten Konferenztisch, er trägt eine dunkel umrandete Brille und einen Kapuzenpulli, so kennt man ihn von der Kleinkunstbühne und aus der "heute-show". Auf den Kopf hat er sich ein grünes Geburtstagshütchen mit goldenem Bommel gesetzt.

Auch seine Mitarbeiter tragen Hütchen, Plastikbrillen in Form von Flamingos oder Fellohren. Semsrotts Pressereferentin hat die Kopfbedeckungen zu Beginn des Treffens in einem ansonsten keimfreien Besprechungsraum des Europaparlaments verteilt. Warum schließlich soll man nur an Kindergeburtstagen lustige Hüte tragen?

Eine Europäische Bürgerinitiative also, Semsrott will erreichen, dass die EU das Thema Depression endlich ernst nimmt, das ist die