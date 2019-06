Man kann womöglich Fortschritt dazu sagen. Vor anderthalb Jahren, im Bundestagswahlkampf, trat der Satiriker Nico Semsrott noch unter dem Motto "Weil ich mir egal bin" an. Auf Wahlplakaten blickte er bleich und traurig, die Schrift verkündete: "Wir geben der Krise ein Gesicht." Es klappte nicht mit dem Mandat.

Nun aber ist er mit dem Slogan "Besser als nix" tatsächlich ins Europäische Parlament gewählt worden. Erbaulicher? Semsrott spricht mit betont tonloser, leiernder Stimme. "Das ist bei uns jetzt kein optimistischer Ansatz wie bei den Grünen, so in der Art: 'Ey, die Blumen sprießen, die Schmetterlinge flattern, wir bauen jetzt das neue Europa.' Nee, wir sagen: Eigentlich ist alles im Arsch. Aber wir schauen mal, was wir noch rausholen können, indem wir die letzten Kräfte mobilisieren."

Der Unterhaltungskünstler Nico Semsrott, 33, hat bei der Europawahl eines der beiden Mandate für die Satirepartei "Die Partei" errungen. Das andere ging an Martin Sonneborn, 54. Sonneborn hat "Die Partei"