Kurz vor Weihnachten hielt Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau seine jährliche Pressekonferenz ab. Es ist ein altvertrautes Ritual und erinnert eher an ein Fanklub-Treffen, so harmlos fallen die Fragen aus. Eine lautete: "Darf man Wladimir Wladimirowitsch Putin jetzt schon eine historische Persönlichkeit nennen?"

Das war dann doch eine unerwartet knifflige Frage, denn natürlich hält sich Putin für eine historische Persönlichkeit, aber offen sagen kann er das schlecht. Darauf könne er nicht antworten, sagte er, und hielt dann doch einen langen Exkurs über die nun, unter ihm, erreichte Stabilität.

Es ist genau 20 Jahre her, dass der damalige Präsident Boris Jelzin in der Silvesternacht zurücktrat und seinen Premier Wladimir Putin zum Nachfolger erklärte. Putin hat Russland seither verändert und ebenso Russlands Auftritt in der Welt.

Dabei ist seine Außenpolitik eine andere, als er vor 20 Jahren versprochen hatte. In seiner Wahlwerbung hatte er "den Vorrang innerer Ziele" verkündet: