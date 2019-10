Niels Brabandt ist seit Jahren prima im Geschäft. Er tritt auf Messen und Kongressen auf, Firmen und Organisationen wie die Commerzbank und der Hamburger Fußball-Verband engagierten ihn.

Auf seinen Seminaren spricht der Trainer und Berater meist über das Thema Führung. Das Onlineportal Vortragsredner.de kürte ihn 2016 zum "Vortragsredner des Jahres". Brabandt, 40 Jahre alt und ordentlich gescheitelt, tritt häufig in dunklem Sakko und Pullover auf. Er strahlt Seriosität aus. Sein Englisch hat einen britischen Akzent, was ihm die Aura eines Collegeprofessors verleiht. Für Tickets eines siebenstündigen Seminars mit Brabandt verlangte ein Veranstalter vergangenes Jahr 593,81 Euro pro Person.

Der Mann schreibt über Themen wie "Handhabung von Personalfluktuation in Krisenzeiten" und betreibt die Firma NB Networks, die mit Training und Projektmanagement zu tun hat und in Berlin, London, Dublin und New York ansässig sein soll.

Niels Brabandt gehört zu den schillernden Figuren einer Szene von Beratern