Vor ziemlich genau einem Jahr schickte ich Niki Lauda eine Nachricht auf sein Handy. Ich hatte ihn über mehrere Monate immer wieder an unterschiedlichen Orten getroffen: in seinem Wiener Frühstückslokal, am Flughafen in Düsseldorf, in Melbourne sowie in Monaco beim Großen Preis. Ich hatte Gespräche mit Menschen geführt, die ihn gut kannten, mit seinem Bruder und seinen beiden Söhnen aus erster Ehe, mit Freunden, Geschäftspartnern, seinem ehemaligen Co-Moderator von RTL, aber für mein Porträt hatte ich noch eine letzte Bitte an ihn: Ich wollte einmal mit ihm fliegen. Ich wollte erleben, wie er als Pilot im Cockpit sitzt, weil mir alle erzählt hatten, dass ich den wahren Niki Lauda nur da oben im Cockpit erleben würde, wenn er da sitzt, fliegend.

Der wahre Niki Lauda, darum ging es. Lauda, der Rennfahrer, dreifacher Weltmeister, Sportikone, Überlebender, Unternehmer. Trotz seiner Erfolge war er vielen immer ein Rätsel geblieben; als Sportler ebenso wie als Geschäftsmann, der mitunter Manöver