Einer machte einfach nicht mit. Bei all dem Glanz, den Zeremonien, der schönen Einigkeit zum größten Nutzen der Menschheit, die in der Woche der Verleihung der Nobelpreise Stockholm erstrahlen lassen sollten, zeigte sich einer von Anfang an störrisch: Peter Handke.

Er hatte keine Lust auf Einigkeit, keine Lust, mögliche Missverständnisse aufzuklären, seine Parteinahme für die serbischen Nationalisten zu erläutern, seinen Kritikern irgendetwas zu entgegnen. Nicht einmal zu einer großen Gegengeste hatte er Lust oder Kraft oder Respekt genug, nicht zu einer großen Rede, die der Welt seine Poetik noch einmal eindrucksvoll präsentiert hätte. Er, der einstmals mit der Lust zur Provokation die Bühne der literarischen Öffentlichkeit betreten hatte, präsentierte in dieser Woche von Stockholm die Provokation durch Lustlosigkeit. Was für eine verpasste Chance.

Aber, bevor wir hier gleich in aller Kürze die Stationen der Handke-Woche von der "Kalligrafie der Scheiße" am ersten Tag, über die von sich