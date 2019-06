Die Nonne, die den Bischof herausfordert, schwebt fast in den Raum im Kloster von Kuravilangad im Südwesten Indiens, 50 Kilometer von Kochi entfernt. Sie steuert den leeren Platz auf dem Sofa an, ihre Ordensschwestern sitzen schon da. Ihr Haar verbirgt sie unter dem braunen Schleier ihrer Tracht, über dem Gewand eine blaue Ärmelschürze.

Sie darf nicht öffentlich reden über das, was mit ihr geschehen ist, weil das Strafverfahren noch läuft. Sie lässt ihre fünf Schwestern für sich sprechen, sitzt da und hört ihre eigene Geschichte. Manchmal nickt sie, manchmal weint sie. Nur einmal spricht sie dazwischen, mit dünner Stimme. Sie sagt, dass ihr Rücken und ihr Kopf irgendwann so schmerzten, dass sie nicht mehr schlafen konnte. "Ich war ein Zombie", sagt sie. Sie habe nicht gewollt, dass diese Sache in die Öffentlichkeit komme. Sie habe Gerechtigkeit innerhalb der Kirche gesucht.

Aber die bekam sie nicht. Es waren ihre Mitkämpferinnen, die auf den Fall aufmerksam machten, bis daraus ein Protest