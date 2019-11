In fünf Monaten, im März 2020, will der Bauleiter Klaus Haussmann in Rente gehen. "Nun aber wirklich", sagt er. Es ist sein dritter Anlauf.

Haussmann ist 71 Jahre alt. Man sieht ihm die Jahre kaum an, wenn er mit Schutzhelm, Arbeitsjacke und ordentlich Tempo ins Containerbüro stiefelt. Zweimal hat er sich überreden lassen, aus dem Ruhestand zur Baustelle zurückzukehren. Man braucht den Ingenieur hier, in Lubmin bei Greifswald, wo die beiden Stränge der russischen Erdgaspipeline Nord Stream 2 nach 1230 Kilometern die deutsche Ostseeküste erreichen. Keiner hat so viel Erfahrung mit solchen Projekten wie er.

Haussmann, gebürtiger Pfälzer, hält vor einer Landkarte inne, sie hängt an einer Containerwand und zeigt das deutsche Gasnetz. An vielen Anlagen habe er mitgewirkt, erzählt er und fährt mit dem Finger die Leitungsrouten entlang: beim Bau von Kraftwerken, Verdichtern, Betriebsgebäuden. Jetzt will der Bauleiter seinen letzten, seinen größten Job erledigen, die Empfangsstation für Nord Stream