Die humanitäre Lage in Nordkorea ist desaströs: Lebensmittel sind knapp, Menschen werden in Lagern interniert und gefoltert. Manchen Nordkoreanern gelingt die Flucht nach China. Doch selbst dort seien sie nicht sicher, sagt Tomás Ojea Quintana, Uno-Sonderberichterstatter für das Land.

SPIEGEL: Herr Ojea Quintana, sie sprechen oft mit Menschen, die es geschafft haben, aus Nordkorea zu fliehen. Gibt es Fälle, die Sie besonders bewegt haben?

Ojea Quintana: Die meisten Flüchtlinge, die ich in der letzten Zeit gesprochen habe, waren Frauen, die beschlossen hatten, die Grenze nach China zu überqueren. Ich erinnere mich an eine Frau aus der Provinz, die zu mir sagte: Wir haben kein Essen, wir werden überwacht. Es gibt keine Aussicht auf ein gutes Leben in Nordkorea.

SPIEGEL: Aber auch eine Flucht aus Nordkorea bedeutet nicht automatisch Sicherheit.

Ojea Quintana: Das stimmt. Frauen, die es nach China schaffen, werden manchmal Opfer von Menschenhandel. Oder man verheiratet sie an chinesische Männer.