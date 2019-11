Leuchtende Kugeln schweben angeblich durch die Gänge, Gesichter erscheinen in Spiegeln, an Wänden, Menschen in altertümlicher Kleidung, so heißt es, huschen umher - das 1886 erbaute Crescent Hotel in Eureka Springs gilt als Amerikas "meistbespuktes" Haus; es ist eine Touristenattraktion.

Das Hotel in den düsteren Ozark Mountains verfügt sogar über eine Leichenhalle. Sie ist ein Relikt jener Zeit, als Krebskranke aus dem ganzen Land hoffnungsvoll nach Arkansas reisten - um hier den Machenschaften eines Quacksalbers zum Opfer zu fallen. Mindestens 40 Menschen starben in den knapp zwei Jahren, in denen das Hotel als Hospital fungierte.

Ein archäologischer Fund im Garten des Hauses belegt nun das Teufelswerk des Scharlatans. Nachdem Gartenarbeiter auf seltsame Glasreste gestoßen waren, rückten Ausgräber des Arkansas Archeological Survey an und holten Hunderte Gläser und Flaschen aus dem Boden hinter dem Hotel - teils noch gefüllt mit Alkohol und Gewebeproben.

Gestorben wurde viel im Crescent Hotel,