Wenn im Oktober die norwegische Literatur im Zug nach Frankfurt reist, ist der Mann in den Sandalen nicht dabei. Tomas Espedal, 57, einer der besten norwegischen Schriftsteller unserer Zeit, sitzt hier in Bergen in seinem kleinen Reihenhaus mit Blick über den Fjord und auf die Berge ringsum und erzählt, wie er vor Kurzem seine Prinzessin vor den Kopf gestoßen hat.

Im Herbst werden sie alle nach Deutschland kommen, zur Buchmesse in Frankfurt, die vom 16. bis zum 20. Oktober stattfindet und wo Norwegen dieses Jahr das sogenannte Gastland ist. Gastlandauftritte sind stets großzügig alimentierte, mitunter quälend peinliche nationale Showveranstaltungen. Dieses Jahr könnte es aber erstens lustig und zweitens interessant werden. Denn Karl Ove Knausgård, so etwas wie der aktuelle König der norwegischen Literatur, hatte zusammen mit der echten Kronprinzessin Mette-Marit – Norwegen ist eine Monarchie – die Idee, die gesamte norwegische Literatur mit einem Sonderzug in Frankfurt einfahren zu lassen.