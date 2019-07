SPIEGEL: Herr Jenichen, ab Juli will die Universitätsmedizin Greifswald den Hubschrauber der DRF-Luftrettung mit Blutkonserven ausstatten. Ist das denn noch nicht Standard?

Jenichen: In Deutschland nicht, obwohl Blutpräparate in anderen Ländern durchaus zur Rettungsmedizin gehören. Besonders Menschen, die etwa Messerstichverletzungen erlitten haben, scheinen von einer frühzeitigen Bluttransfusion zu profitieren. In Deutschland gilt die Devise: „Load, go and treat“, also: Einpacken, losfahren, versorgen. Erst in der Klinik bekommt der Patient, wenn nötig, Blutpräparate. Im Normallfall reicht das auch noch.

SPIEGEL: Was versprechen Sie sich von dem Mitführen der Konserven?

Jenichen: Als Folge schwerer Verletzungen ist ein Verbluten mit Abstand die häufigste vermeidbare Todesursache. Wenn es etwa auf einer Insel wie Rügen zu einem Verkehrsunfall kommt, dauert es von dort - aufgrund der geringeren Klinikdichte hier im Nordosten - deutlich länger als zehn Minuten bis zu einem geeigneten Krankenhaus.