Im Süden Indiens liegt ein Dorf, in dem das Geld vom Himmel fällt. Thirumani heißt es. Drei Bauern sitzen auf dem Marktplatz im Schatten eines mächtigen Baums und paffen Zigaretten. Warum sollten sie auch arbeiten und in der Hitze schwitzen? Auf ihren Feldern wachsen schon lange keine Mangos und Erdnüsse mehr. Die Sonne nährt sie auch so. Heute stehen dort Solarmodule; kilometerlange Reihen dunkler Rechtecke, in denen sich der Himmel spiegelt.

Wenn hier auf etwas Verlass ist, dann darauf, dass die Sonne scheint. Gut drei Stunden von der Stadt Bangalore entfernt ist der Himmel meist wolkenlos, das Klima trocken und heiß. Dürren haben das Land ausgezehrt und seine Bewohner auch. Es gab daher kaum Widerstand, als der Bundesstaat Karnataka anbot, das Land für rund 280 Euro pro Hektar und Jahr zu pachten. Das ist weit mehr, als Feldarbeit in dieser Region einbringt, und leichter allemal. Derzeit entsteht hier der Pavagada-Solar-Park, mit einer Kapazität von zwei Gigawatt einer der größten seiner