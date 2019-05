Mir gefiel einfach alles an Österreich: die Berge und die Badeseen, die Literatur, der freundliche Singsang beim Sprechen, die Gastfreundschaft, der Wein und das Essen sowieso. Bald hatte ich Familie in Österreich, genauer gesagt in Kärnten, und eines Tages trug man mir auf, in einer nahe gelegenen Fleischhauerei den Wochenendeinkauf für diese Familie zu tätigen – eine Großfamilie. "Vergiss nicht zu sagen, dass du mit uns verwandt bist", bläute man mir ein, bevor man mich losschickte.

Ich betrat also die Fleischhauerei in einem Dorf in Unterkärnten und begann mit meinem harten norddeutschen Idiom vorzutragen, was auf meinem Einkaufszettel stand: "8 Schweinsschnitzel, 1 Kilogramm Beiried, 30 Deka Extrawurst", als mir einfiel, dass ich ja erwähnen sollte, wer mich geschickt hatte. "Warum sognsn dos nit glei?", bekam ich zur Antwort. Daraufhin packte die Verkäuferin meine sämtlichen Einkäufe wieder aus, verschwand in einem Hinterraum und kam mit anderer Ware zurück, besserer Ware - die, die