Der Mann, über den gerade das ganze Land spricht, erscheint pünktlich am Treffpunkt, in einem Hochhaus des 3. Wiener Gemeindebezirks. Er hat sicherheitshalber den Hintereingang genommen, dann den Aufzug nach ganz oben, jetzt ist er da – wie immer adrett im azurblauen Sakko, das Hemd farblich passend und mit eingestickten Initialen: JBG.

Johann Baptist Gudenus war bis vor gut einer Woche als Fraktionschef der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) Mehrheitsbeschaffer für Kanzler Sebastian Kurz von der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP). Seitdem hat er alle Ämter niedergelegt und ist aus der Partei ausgetreten. Gudenus ist der Mann, der in dem Ibiza-Video eine imaginäre Pistole in die Luft hält und damit neben Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache die zweite zentrale Figur jener Affäre, die in Österreich ein Beben auslöste.

Er werde jetzt erst einmal einige Zeit abtauchen, sagt Gudenus – raus aus Wien, wo Zeitungen und Fernsehsendungen voll von Häme und Gerüchten über ihn sind.