Kurz: Unsere Haltung in dieser Frage ist klar, so wie immer in der Vergangenheit. Sollten wir einen Regierungsauftrag erhalten, werden wir mit allen im Parlament vertretenen Parteien Gespräche führen.

SPIEGEL: Das müsste nicht sein. Die Grünen zum Beispiel schließen ein Zusammengehen mit der FPÖ kategorisch aus.

Kurz: Wir haben noch nie vor einer Wahl eine Partei ausgeschlossen, und das werden wir auch diesmal nicht tun. So wie wir das die letzten 70 Jahre auch noch nie getan haben.

SPIEGEL: Darf der von Ihnen als nicht ministrabel bezeichnete Ex-Innenminister Herbert Kickl, die Nummer 2 auf der FPÖ-Liste, Fraktionschef werden?

Kurz: Ich habe grundsätzlich Freude an Was-Wäre-Wenn-Debatten, aber dieser Blick in die Zukunft geht zu weit. Es gilt, was ich gesagt habe zur Person Herbert Kickl: eine Zusammenarbeit mit ihm in einem Regierungsteam schließe ich aus.

SPIEGEL: Sie sagen: Sollte eine Koalition gegen uns möglich sein, wird sie auch gemacht werden - brauchen Sie also die absolute Mehrheit?

Kurz: Ich spreche vom Versuch, Mehrheiten gegen uns zu bilden. Wenn es eine Mehrheit links der Mitte gibt, dann wird diese Mehrheit sofort in eine Koalition münden. Wenn SPÖ und FPÖ gemeinsam eine Mehrheit hätten, dann wird das vielleicht nicht sofort zu einer Koalition führen, aber sicherlich im Parlament verwendet werden, um uns als Volkspartei zu schaden.

SPIEGEL: Das klingt so, als würden Sie Ihrem einstigen Koalitionspartner auch in Zukunft das Schlechteste zutrauen...

Kurz: Wir haben das doch im Mai bei der Abwahl der Regierung erlebt - die SPÖ hat bei der ersten sich bietenden Gelegenheit mit den Freiheitlichen gegen uns gestimmt. Sie koaliert ja schon jetzt im Burgenland mit der FPÖ, und auf regionaler Ebene in Gemeinden und Städten sowieso.

SPIEGEL: Sprechen wir über die jüngste Pannenserie: Ibiza-Video, geschredderte Druckerfestplatten bei Ihnen im Kanzleramt, Novomatic-Glücksspiel-Mauscheleien...

Kurz: Wie bitte?