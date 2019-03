Komme ich dafür in die Hölle? Anuj Khattar hat diese Frage schon viele Male gehört. Es ist die Frage, die viele Frauen am meisten beschäftigt, wenn sie ihn zum ersten Mal treffen. Komme ich dafür in die Hölle? Anuj Khattar macht die Frage wütend. Nicht auf die Frauen, die sie stellen. Sondern auf die Gesellschaft, die sie den Frauen diktiert. Eine Gesellschaft, in der die Entscheidung einer Frau nichts zählt. Eine Gesellschaft, die Frauen zu Mörderinnen stempelt. Eine Gesellschaft, die Frauen zur Scham erzieht.