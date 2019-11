Olaf Scholz ist ein Vereinsmeier, wie er im Mitgliederverzeichnis steht. 29 Vereine führen den Finanzminister als einen der ihren. Darunter finden sich Pflichtadressen für einen SPD-Mann wie der Arbeiter-Samariter-Bund und die Arbeiterwohlfahrt, aber auch der Deutsche Alpenverein, der Freundeskreis Altona oder der Ruder-Club Allemannia von 1866. Schon von Berufs wegen muss ein Politiker Kontakt halten mit dem Volk, und das trifft er nicht zuletzt in einem der rund 600.000 Vereine. Sie haben Dutzende Millionen Mitglieder, allein bei Sportklubs sind es mehr als 27 Millionen.

Und trotzdem legt sich Scholz mit dieser größtmöglichen Klientel an. Vor zwei Wochen kam heraus, dass er reinen Männervereinen im Rahmen der Reform des Gemeinnützigkeitsrechts Steuerprivilegien streichen will. Wer Frauen außen vor lasse, verfolge alles Mögliche, nur nicht die Interessen der Allgemeinheit, so argumentiert er. Empörung war programmiert.

Doch die Überlegungen des Finanzministers gehen viel weiter als bisher