Der technische Denkmalschutz ist ein junges Feld im Fahrzeugprüfdienst. Seit der Einführung der H-Kennzeichen und damit verbundener Privilegien kontrolliert der TÜV auch den authentischen Zustand von Oldtimern. Modernes Zubehör wie ein neues Radio könnte den Status gefährden.

Gemeinhin sind diese Prüfungen weniger streng als der Sicherheitscheck, doch was die Abteilung Classic des englischen Herstellers Jaguar gerade in den Verkehr gebracht hat, dürfte auch milde Gutachter irritieren: E-Type Zero heißt die jüngste Variation des von 1961 bis 1975 produzierten Sportwagens. Die sorgfältig restaurierte Karosserie ist so ziemlich das einzig Originale an dem Einzelstück.

Bläulich schimmernde LED-Scheinwerfer und moderne Mattscheiben im Armaturenbrett lassen erahnen, dass die Antriebstechnik eines Neuwagens im barocken Blechkleid wohnt. Unter der langen Fronthaube ist statt des Sechszylinders ein sperriges Batteriepaket verbaut, am einstigen Platz des Getriebes ein Elektromotor. Der Auspuff fehlt