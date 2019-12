Im Orchestergraben Gastmusiker an Synthesizern und an der E-Gitarre, auf der Bühne eine New Yorker Transgenderkünstlerin – die Uraufführung von "Orlando" in der Wiener Staatsoper an diesem Sonntag wäre allemal ein für diesen Ort ungewöhnliches Spektakel. Zum musikhistorischen Ereignis wird sie, weil Olga Neuwirth die Oper geschrieben hat. Zum ersten Mal in der Geschichte des vor 150 Jahren erbauten Hauses feiert hier das abendfüllende Opernwerk einer Frau Premiere.

"Es kann sein, dass ich nur als Alibi benutzt werde", meint Neuwirth mit kräftiger, rauer Stimme. Zwar habe die Wiener Staatsoper eine großartige Geschichte. Aber diese Geschichte sei praktisch am Ende. Viele Menschen kämen nur noch in die großen Musiktheater, weil sie sich ein Klangmuseum wünschten, in dem man das hören kann, was man schon hundertmal gehört hat. Es sei an der Zeit, dieses verkrustete System infrage zu stellen: "Es gibt einen Druck von außen auf die behäbige Kunstform der Oper in großen Häusern, die viele Jahre