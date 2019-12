Es gab Abende, sagt Laura Ludwig, da sei sie nach Hause gekommen und habe nur geheult oder so gegen die Wand getreten, dass sie sich fast den Fuß gebrochen hätte. "Weil mein Frustrationslevel so überschritten war, dass nichts lief, wie ich es mir vorgestellt hatte."

Ludwig, 33, sitzt in Leggings und einem Sweatshirt in einem Café am Hamburger Olympiastützpunkt. Zwei Stunden lang hat die blonde Beachvolleyballerin an diesem Morgen Ende Oktober bereits trainiert, auf Medizinbällen gestanden, dabei Sandsäcke gefangen und geworfen oder ist von links nach rechts über den Platz gehechtet, um die Annahme von Aufschlägen zu perfektionieren.

Laura Ludwig ist mehrmalige Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin, zählt wegen ihrer fröhlichen Art zu den beliebtesten Sportlerinnen des Landes. Doch hinter ihr liegt die wohl härteste Saison ihres Lebens: 13 Turniere hat sie in diesem Jahr gespielt, dabei viermal Platz 25 und fünfmal Platz 9 belegt. Das ist weit entfernt von der Weltspitze, zu der