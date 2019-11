Mini-Drohnen mit Kamera, kabellose Kopfhörer, Fitnessarmbäder aller Art: Gadgets wie diese werden auf chinesischen Portalen wie AliExpress schon für wenige Euro angeboten - neben endlos wirkenden Mengen an Schmuck, Klamotten, Haushaltsgeräten und Spielzeugen. Der Versand nach Deutschland ist oft günstig oder gar kostenlos, die Bezahlung unkompliziert. Einige Anbieter stellen sogar eingedeutschte Versionen ihrer Angebotsseiten ins Netz. Deren Sprache ist zwar oft holprig, dennoch wirkt die Hürde, mal eben etwas aus China zu bestellen, im Jahr 2019 so niedrig wie nie.



Nicht nur im Bereich Technik, aber besonders dort, gibt es jedoch auch Fallen und Hürden, in die und über die man stolpern kann. Nutzer berichten von nie angekommenen Paketen, nervigen Besuchen beim Zollamt, brandgefährlichen oder plump gefälschten Geräten. Was also sollte man wissen, wenn man zum ersten Mal auf einer chinesischen Handelsplattform einkauft - etwa am 11. November, dem Singles Day, einer Art Online-Shopping-Feiertag