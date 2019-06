April 1943

Feldlazarett Sfax, Tunesien

Der englische Tiefflieger hat Oberstleutnant Claus Schenk Graf von Stauffenberg schwer getroffen. Dass er noch lebt, ist ein Wunder. Dem 37-Jährigen fehlen der rechte Arm, drei Finger der linken Hand und das linke Auge. Wie soll es weitergehen? Stauffenberg ist mit Leib und Seele Berufsoffizier, war am Einmarsch in die Tschechoslowakei und am Überfall auf Polen beteiligt. "Trotz der Furchtbarkeit des Krieges ist das Ausrücken doch auch eine Erlösung. Der Krieg ist ja schließlich mein Handwerk", schrieb er damals in einem Brief.



Während des Feldzugs gegen die Sowjetunion, den er anfangs als Kampf gegen den Bolschewismus begrüßte, sind ihm erste Zweifel gekommen. "Zuerst müssen wir den Krieg gewinnen", teilte er seinem Bruder Berthold im Herbst 1941 mit. "Wenn wir nach Hause kommen, werden wir mit der braunen Pest aufräumen." Im Frühsommer 1942, lange vor der Niederlage von Stalingrad, bezeichnete er den Krieg dann als "sinnloses Verbrechen" und empörte