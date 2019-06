Die Stimme von Nan Goldin ist eindringlich. Manchmal eine Spur schleppend, dann energisch. Sie ist in New York am Telefon, und jede Silbe klingt nach, prägt sich ein, das ist gut, denn sie hat Wichtiges zu sagen.

Goldin, geboren 1953, ist eine weltberühmte Fotografin. Am kommenden Donnerstag wird sie in Hannover eine Auszeichnung für ihre künstlerische Leistung entgegennehmen. Aber im Augenblick führt sie vor allem einen Kampf. Über den will sie reden.

Eine politische Künstlerin war sie von Anfang an, aber seit einiger Zeit ist sie zudem eine echte Aktivistin, ihr Thema ist die Opioidkrise (SPIEGEL 33/2017). Die habe, wie sie sagt, in den USA 400.000 Menschen getötet und werde Schätzungen zufolge in den kommenden sechs Jahren weitere 700.000 umbringen, wenn sich die bisherige Entwicklung fortsetze. "Die Menschen sterben und sterben."



Es ist ein Tod auf Rezept, denn die Schmerzmittel, die in kurzer Zeit abhängig machen, sind verschreibungspflichtig. Pharmaunternehmen hätten "des Profits wegen"