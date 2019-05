Mit 32 Jahren gehört Stephan Pilsinger zu den jüngsten Abgeordneten im Bundestag. Deshalb fiel nicht sofort auf, dass der CSU-Politiker einiges an Erfahrung mitbrachte, als er 2017 ins Parlament einzog. Drei Jahre lang hatte er als Internist in einer Klinik gearbeitet. Und zu seinen wichtigsten Eindrücken gehören die langen Gespräche, die er als Arzt am Krankenbett führte.

Für jeden Herzkathetereingriff, erzählt Pilsinger, habe er Patienten aufgeklärt. Er brachte Papiere mit, unterstrich das Wichtigste und achtete auf eine Bedenkzeit von 24 Stunden. "Vor jedem Eingriff sichern wir Ärzte uns ab und bitten um die Einwilligung des Patienten", sagt er. "Und ausgerechnet bei der Organspende soll das künftig nicht mehr gelten?"

Die doppelte Widerspruchslösung, mit der Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für mehr Organspender sorgen will, möchte Pilsinger verhindern. Würde der Plan umgesetzt, könnte jeder Erwachsene nach dem Tod als Organspender gelten, wenn er, erstens, nicht schriftlich widersprochen