Es gibt einen Moment, in dem mit der kreischenden und tobenden Heldin des Films "Systemsprenger" doch noch alles gut zu werden verspricht. Da hat die neunjährige Benni drei Wochen in einer Hütte irgendwo im Wald verbracht, allein mit einem erwachsenen Betreuer. Sie hat vergnügt einen Holzverschlag mit dem Beil zerhackt, sie hat sich ein komisches Knurrduell mit einem Hund geliefert, sie spricht sogar in ein paar ruhigen Sätzen über ihre Seelennot: "Mama hasst mich."

Doch dann steigt das Mädchen ins Auto ein, es geht zurück in die städtische Zivilisation – und der Irrsinn beginnt von Neuem: Benni brüllt, Benni schlägt um sich, Benni "tickt aus", wie sie es selbst nennt.

Nora Fingscheidts Film "Systemsprenger" schildert die Welt einer verstörten Neunjährigen, aus deren kleinem Körper sich eine Höllenwut entlädt. Die Heldin bombardiert wildfremde Menschen mit unflätigen Beschimpfungen. Sie schleudert Spielzeugautos gegen eine Glasscheibe, bis sie zerspringt. Sie knallt den Kopf eines kleinen