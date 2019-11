Die Szene wirkt etwas gekünstelt, in einen echten "James Bond"-Film hätte sie es wohl nie geschafft. Doch Alexander Everke alias 007 ist mit Feuereifer dabei. Im silberfarben glitzernden Overall, das Gesicht hinter einer schwarzen Sturmhaube verborgen, wirft er sich auf zwei gegnerische Agenten und vermöbelt sie. Sie sollen Betriebsgeheimnisse des Münchner Chipherstellers Infineon geklaut haben. Das Ganze endet in einer wilden Schießerei, aus der 007 – natürlich – als Sieger hervorgeht.

Everke ist kein Schauspieler, er ist Manager. 2003, als das Filmchen gedreht wurde, war er Vertriebsleiter bei Infineon. Mit dem Agenten-Heimvideo wollte er die Verkäufertruppe des Chipherstellers anheizen, die sich im thailändischen Phuket zu ihrer Jahrestagung traf. Everke war Hauptdarsteller, Autor und Regisseur in einer Person.

Das schrille Werk wird neuerdings gern herumgereicht, und das liegt vor allem an 007-Everke. Er ist heute Chef des österreichischen Halbleiter- und Sensorspezialisten AMS, und als