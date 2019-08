Sachsen im Sommer 2019. Vom Freibad schweift der Blick über die Hauptstraße in Heidenau zu einer weiß-roten Industriehalle. "Möbelwerk Heidenau" steht auf einem Schild, am Metallzaun wirbt ein Aufsteller für "Hippo's Hüpfburgen". Der Parkplatz im Gewerbegebiet in der Sächsischen Schweiz ist mit Lkw-Aufliegern vollgestellt, gegenüber liegt ein Supermarkt. Weit und breit ist an diesem Wochenende kein Mensch zu sehen.

Vor vier Jahren war die Halle noch weiß-blau gestrichen und stand im Mittelpunkt öffentlicher Erregung. Drei Tage lang protestierten im August 2015 Tausende Demonstranten gegen die Entscheidung der sächsischen Landesregierung, aus dem ehemaligen Praktiker-Baumarkt eine Notunterkunft für 600 Flüchtlinge zu machen. Die NPD marschierte vorneweg, Steine, Flaschen, Feuerwerkskörper flogen Richtung Polizei. Die Bilder gingen um die Welt.