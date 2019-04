Geht es um die Geburt Christi? Um seinen Tod? Oder wird ganz profan der Frühlingsanfang begangen, wie immerhin fünf von 100 Bundesbürgern annehmen? Alles falsch, auch das mit der Auferstehung, antwortet ein Zyniker: Ostern gibt es, um den Handel anzukurbeln, vor allem den mit Naschkram und Spielzeug. "Wir nennen es das zweite Weihnachten", sagt Ulrich Brobeil, Geschäftsführer des Deutschen Verbandes der Spielwarenindustrie (DVSI), der seit 2009 jährlich "ein schönes Plus" für seine Branche vermelden kann.

Noch vor wenigen Jahren fanden die Kinder bei der Suche im Garten ein paar hart gekochte und eingefärbte Eier, dazu einen Schokohasen und mit Glück irgendwas in der Preisklasse einer Hörspiel-CD. Heute werden in manchen Familien Wunschzettel geschrieben, die fast so lang sind wie die ans Christkind. Zur Überbrückung der quälenden Wartezeit gibt es Osterkalender von Playmobil oder einer anderen Firma. Wenn das letzte Türchen geöffnet ist, kommt endlich der Osterhase, und die lieben Kleinen