Vier starke Frauen im Gespräch: Karola Wille, 60, baute den Mitteldeutschen Rundfunk mit auf. Heute ist sie Intendantin. 2016 übernahm sie für zwei Jahre den Vorsitz der ARD – als erste Ostdeutsche überhaupt. Die Mathematikerin Johanna Wanka, 68, war Wissenschaftsministerin in Niedersachsen, die erste Ostdeutsche in einem westdeutschen Kabinett. 2013 wechselte sie nach Berlin. Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe, 45, leitet das Heeresmusikkorps der Bundeswehr in Koblenz. Sie ist die erste und bis heute einzige Frau auf diesem Posten. Die Personalerin Kathrin Menges, 54, stieg als erste Frau in den Vorstand der Düsseldorfer Henkel AG auf – und war die erste Ostdeutsche in dieser Position in einem Dax-Konzern.

SPIEGEL: Frau Menges, Frau Schütz-Knospe, Frau Wanka, Frau Wille, Sie kommen aus sehr unterschiedlichen Arbeitsfeldern, aber Sie haben zwei Dinge gemeinsam: Sie alle sind in Ostdeutschland aufgewachsen, und Sie haben absolute Spitzenpositionen erklommen. Frau Schütz-Knospe, Sie