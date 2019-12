Es gibt Präsidenten, die werfen sich in Anzug und Krawatte, um sich im Staatsfernsehen an die Nation zu wenden. Und es gibt Wolodymyr Selenskyj. Der frühere Schauspieler und jetzige Präsident der Ukraine postete auf Facebook ein 14-minütiges Video, das ihn beim Fitness-Training auf dem Laufband zeigt. Schnaufend versucht der 41-Jährige, darin seinen Landsleuten die Angst vor seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu nehmen, das an diesem Montag in Paris stattfindet. Um Putin zu der Zusammenkunft zu bewegen, habe er ukrainische Interessen preisgegeben, werfen ihm Nationalisten, Veteranen und andere Kritiker vor. Zu Tausenden protestierten sie bereits auf dem Maidan in Kiew und riefen Sprüche wie "Keine Kapitulation der Ukraine".

"Es hat keinen Verrat gegeben, und es wird ihn nicht geben", entgegnet ihnen Selenskyj nun in dem Video. Nach Jahren des Schweigens und des Krieges gebe es endlich die Chance eines Dialogs. "Dieses Treffen ist bereits ein Sieg für uns." Es ist