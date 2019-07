Darcy Lockman, 46, ist klinische Psychologin und Journalistin. Ihr erstes Buch "Brooklyn Zoo" handelt von der Zeit, die sie in einer Psychiatrie gearbeitet hat. Die Recherche für ihr aktuelles Buch "All the Rage" begann sie, weil sie unglücklich über die Arbeitsteilung in ihrer Ehe war: Sie arbeitete trotz Job mehr als ihr Mann. Lockman lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern im New Yorker Stadtteil Queens.