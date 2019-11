Am Strand von St Andrews an der Ostküste Schottlands kann man gelegentlich eine einsame Frau sehen, die dicht am Wasser spaziert, auf dem feuchten, festen Sandstreifen. Sie trägt ihr Haar grau, der Nordseewind weht es ihr um die Ohren. Die Frau schließt die Augen und hält ihre Nase in den Wind. Die Nase zuckt und hebt sich, als würde die Frau gleich niesen.

Die Frau heißt Joy Milne. Sie hat 26 Jahre lang als Krankenschwester gearbeitet, drei Söhne großgezogen, ihren Mann gepflegt. Nun ist sie verwitwet. Sie reist viel, spaziert viel. Sie ist 69 Jahre alt.

Ihre Nase ist etwas gekrümmt, nicht sonderlich groß und nicht klein, an der Nasenwurzel, wo die Brille sitzt, sieht man Druckstellen, wenn Joy Milne ihre Brille abnimmt, was sie tut, um aufs Meer zu blicken. Joy Milne hat eine besondere Nase: Sie nimmt Gerüche stärker wahr, als die meisten Nasen es tun.