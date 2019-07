Schuld sind die Schweine: Die haben sich verändert. Mitschuldig sind die Verbraucher: Die wollten das so. Die Folge: Das Regelwerk aus dem Jahr 1970, das - mit kleineren Änderungen, aber unverändert im Kern - bis heute haargenau festlegt, wie aus einer banalen Schweinekeule ein echter Parma werden kann, ist nicht mehr zeitgemäß. Manchen Herstellern in der norditalienischen Provinz Parma jedenfalls sind die hehren Vorschriften eher lästig geworden. Das Ergebnis: In der bislang so gut geordneten Schinken-Produktion geht es inzwischen so ähnlich zu wie beim Olivenöl-Panschen.

Mehrere italienische Staatsanwaltschaften ermitteln. Zwei - in Turin und in Pordenone - haben ihre Untersuchungen und Vernehmungen so weit abgeschlossen, dass sie mehr als 70 Personen aus mehr als 30 Firmen vor Gericht bringen wollen. Seit dem vorigen Jahr haben sie etwa 3,5 Millionen Schinken beschlagnahmt. Weil, so der Verdacht, auf denen zwar "Prosciutto di Parma" draufsteht, der Inhalt aber damit nicht viel zu tun