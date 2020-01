Nach 20 Minuten Schweiß und Demütigung, bei Pop-Soundtrack und schmerzenden Muskeln macht eine Peloton-Mitarbeiterin eine beruhigende Feststellung: "Bis jetzt hat sich noch kein Kunde übergeben." Das ist einigermaßen überraschend. Die Marke, die sich in einem schicken Hamburger Store präsentiert, steht nämlich für ein Fitnessprogramm, das Trainingbegeisterte zuverlässig an ihre Grenzen bringen soll.



Hinter Peloton versteckt sich ein hochfrisiertes Heimfahrrad mit einer Art angebautem HD-Fernseher, über den im Livestream Kommandos abgefeuert werden. Aufstehen, hinsetzen, kräftiger treten, jetzt die Bergtour! Pelotons Kunden sollen leiden, weil sie leiden wollen. Es ist Teil des Konzepts.

2290 Euro kostet ein Peloton-Rad in der günstigsten Ausstattung ohne Zubehör, dazu 39 Euro im Monat für ein Streaming-Abonnement. Wer sich draufsetzt, wird direkt verbunden. Eine deutschsprachige Trainerin grüßt dann aus einem schummrigen Studio in London – und treibt ihre Kunden an. Neue Radler