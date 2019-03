An Selbstbewusstsein hat es Peter Altmaier nie gemangelt. Der Wirtschaftsminister beruft sich gern auf Ludwig Erhard oder Franz-Josef Strauß. Er will die soziale Marktwirtschaft erneuern und verspricht, Deutschland zu einem dauerhaften Wachstum von zwei Prozent zu verhelfen. Ein Ziel, das er nach den aktuellen Konjunkturprognosen freilich schon in seinem ersten Amtsjahr verfehlen dürfte.