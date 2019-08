SPIEGEL: Herr Altmaier, nachdem die Wirtschaft im vergangenen Quartal geschrumpft ist, haben Sie von "Warnsignal" und "Weckruf" gesprochen. Wer muss in Deutschland aufwachen?

Altmaier: Wir alle. Die Deutschen hatten das große Glück, einen zehn Jahre dauernden Aufschwung zu erleben. Das hat uns ermöglicht, in Infrastruktur, Umweltschutz und soziale Sicherheit zu investieren – und trotzdem die staatlichen Schulden zurückzuführen. Es muss deshalb eine Aufgabe auch für uns Politiker sein, diesen Aufschwung möglichst lange zu erhalten.

SPIEGEL: Ökonomen fürchten aber, dass Sie das mit Ihrer Politik nicht schaffen. Sie plädieren stattdessen dafür, ein wuchtiges Ausgabenprogramm aufzulegen. Was halten Sie davon?

Altmaier: Konjunkturprogramme alten Stils wären falsch und kontraproduktiv. Sie haben meist nur ein Strohfeuer entzündet, wenig gebracht und die Verschuldung erhöht.

SPIEGEL: Finanzminister Olaf Scholz sieht das anders. Er will im Fall der Fälle wieder so handeln wie in der Finanzkrise 2008,