Peter Altmaier kommt bei Frauen gut an. Das mag daran liegen, dass er nicht das übliche Balzgehabe mächtiger Männer an den Tag legt. Der Saal jedenfalls, den er an einem frühen Abend im März betritt, ist ihm wohlgesinnt.

Das Publikum besteht vor allem aus Frauen. Es sind Unternehmerinnen, elegant gekleidet, schlau und schlagfertig. Genau deswegen hat sie das Bundeswirtschaftsministerium eingeladen. Es geht um gerechte Löhne, um Kinder und Karriere und um den Aufstieg von Frauen in die Führungsetagen der Konzerne.

Altmaier kann glänzen bei diesen Themen, und er will es auch. "Von Frauen lernen heißt siegen lernen", sagt er sanft, fast so, als wäre seine Mutter am Telefon. Er zählt die Frauen auf, die ihn geprägt haben, von seiner Mutter bis zu Angela Merkel. Die wichtigste und die zweitwichtigste Frau in seinem Leben.

"Ich habe in unterschiedlichen Funktionen für eine starke Kanzlerin gearbeitet", sagt er. "Meinem beruflichen Aufstieg ist das gar nicht so schlecht bekommen." Ein Mann, gefördert