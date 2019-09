Eigentlich ist Peter Wohlleben Förster in der kleinen Gemeinde Wershofen mitten in der Eifel. Doch der 55-Jährige hat mit vielen in seiner Zunft gebrochen, seit er sich der ökologischen Bewirtschaftung seines Waldes verpflichtet sieht und darüber auch schreibt. Sein Buch "Das geheime Leben der Bäume" hat sich über eine Million Mal allein im deutschsprachigen Raum verkauft. Gerade ist sein neues Werk erschienen: "Das geheime Band zwischen Mensch und Natur."

Zum Gespräch hat er in seine Waldakademie eingeladen, doch am Ende finden weite Teile des Interviews im Wald statt, der ein paar hundert Meter hinter dem Dorf beginnt. Schauer und Gewitter sind über das Land gezogen, der Regen hat gerade aufgehört. Doch der Wald dampft noch vor Feuchtigkeit. Es ist ein Mischwald mit vielen Buchen. Daneben erstreckt sich eine Plantage aus schlanken, hoch aufgeschossenen Douglasien. "Sehen Sie", fragt Wohlleben, "wie viel trockener es unter den Nadelbäumen ist?" Der Wald vor seiner Haustür dient ihm als eine Art Labor, in dem er seine Botschaft am real existierenden Objekt erklären kann.





SPIEGEL: In Ihrem neuen Buch schreiben sie über die Frage, ob die Sinnesorgane des Menschen eine Kommunikation mit Bäumen ermöglichen. Was würden uns die Bäume derzeit sagen, wenn wir ihre Sprache verstehen könnten?

Wohlleben: Die meisten Bäume in Deutschland leben in einer Art Massentierhaltung. Das wäre also so ähnlich, wie wenn Sie sich mit Zuchtschweinen in einem großen Mastbetrieb unterhalten. Die kennen nichts anderes als diesen Stall. Die würden ihnen nicht erzählen, dass sie gerne einen Stall mit mehr Platz haben wollen.