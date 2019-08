Ruch, 38, ist der bekannteste deutsche Politkünstler der Gegenwart, ein Meister der großen Geste, Held für die einen, Hassfigur für die anderen. Mit seinem "Zentrum für Politische Schönheit" (ZPS) setzt er auf Pathos und Eskalation. Manchmal schießt er übers Ziel hinaus, manchmal trifft er mitten rein.

2014 hat Ruchs Truppe mehrere Gedenkkreuze für Mauertote entwendet und an die EU-Außengrenzen transportiert. Symbolpolitik. 2015 behauptete das ZPS, auf einem Berliner Friedhof die Leiche einer Frau beerdigt zu haben, die auf ihrer Flucht nach Europa gestorben sei. Ein Spiel mit Realität und Fiktion. 2017 setzten die Aktivisten dann einen Nachbau des Berliner Holocaust-Mahnmals auf das Nachbargrundstück des thüringischen AfD-Politikers Björn Höcke.

Die bislang jüngste Aktion hieß "Soko Chemnitz" und attackierte Teilnehmer der rechten Demonstrationen in Chemnitz 2018. "Wir stehen in einer Zeit der Schlacht", verkündet Ruch nun in einem Buch. "Schluss mit der Geduld" heißt es, ein Aufruf zum